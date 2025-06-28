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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يشهد حفل ختام أنشطة معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية

خلال الحفل
خلال الحفل
علياء فوزى

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، حفل ختام الأنشطة الطلابية للمعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" بالإسكندرية التابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة للوزارة، وذلك للعام الدراسي 2024/2025، بقصر ثقافة الأنفوشي.

أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره عن تقديره لما لمسه من مواهب وطاقات شابة مبدعة، مثنيًا على المستوى الفني والمهاري الذي ظهر به الطلاب، ودور معاهد "إيجوث" في إعداد كوادر متخصصة ومؤهلة للعمل في قطاع السياحة والفندقة.

أكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع السياحة الذي يعد من الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.

 كما شدد على أهمية الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي لتلبية متطلبات السوق، معرباً عن شكره لإدارة المعهد والشركة القابضة للسياحة والفنادق على جهودهم في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار. وأضاف أن الوزارة تحرص على دعم المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لها، بما يسهم في ربط التعليم بسوق العمل واحتياجاته.

تضمّن الحفل عروضًا متميزة أظهرت إبداعات الطلاب ومهاراتهم المتنوعة، وشملت فقرة كورال تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية، وفقرة إلقاء شعر، وعروضًا للفنون الشعبية، إضافة إلى معرض للأعمال الفنية والمنتجات اليدوية، واختتمت الفعالية بعرض مسرحي.

حضر الحفل المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمحاسب شريف بنداري العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجوث، والدكتور محمد عبد اللاه رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" بالإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتورة فريدة مجاهد عميد المعهد، وأعضاء هيئة التدريس، وعمداء معاهد إيجوث بالإسماعيلية والأقصر، ولفيف من الطلاب وأولياء الأمور.

المهندس محمد شيمي قطاع الأعمال العام الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق شركة إيجوث الشركة القابضة للسياحة والفنادق اخبار مصر مال واعمال قطاع السياحة والفندقة التنمية المستدامة

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