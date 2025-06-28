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رونالدو يكشف سر تجديد عقده مع النصر: أتحمل مسؤولية التغيير.. والبقاء هنا بدافع الحب والطموح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يكشف سر تجديد عقده مع النصر: أتحمل مسؤولية التغيير.. والبقاء هنا بدافع الحب والطموح

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر السعودي، أن قراره بتجديد عقده مع "العالمي" حتى عام 2027؛ جاء بدافع الإيمان بمشروع النادي، ورغبته في الاستمرار بتحقيق التغيير الذي بدأه منذ وصوله إلى السعودية.

وفي تصريحات، نشرها الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، السبت، أوضح رونالدو: "منذ أول يوم لي هنا، تحملت مسؤولية إحداث التغيير، ليس فقط داخل النصر، بل في السعودية ككل، وهذا هو هدفي الأساسي".

وأضاف: "أسعى لتحقيق البطولات الكبيرة مع النصر، وأؤمن أنني سأكون بطلًا هنا، ولهذا اخترت أن أبقى لموسمين إضافيين، أنا سعيد بالبيئة والطموح، وأشعر بالانتماء الحقيقي لهذا النادي".

وفيما يتعلق بالعروض التي تلقاها خلال فترة التوقف، كشف النجم البرتغالي أنه فضّل الراحة على خوض تحديات جديدة مع أندية أخرى، رغم تلقيه عروضًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، قائلاً: "العروض كانت مغرية ومن أندية ستشارك في مونديال الأندية، لكن لم يكن من المنطقي قبولها، أردت أن أرتاح بالشكل الأمثل قبل انطلاق موسم طويل سينتهي بكأس العالم 2026".

وتابع "الدون": "هدفي هو أن أكون في أفضل حالة بدنية وذهنية لخدمة النصر والمنتخب البرتغالي، لذلك، بعد نهاية دوري الأمم الأوروبية، لم أستمع لأي عروض أخرى، واخترت الاستمرار مع النادي الذي أحبه".

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023، وقاد الفريق في 105 مباريات سجل خلالها 93 هدفًا، ليصبح أحد أبرز الوجوه التي أسهمت في تعزيز الحضور العالمي للدوري السعودي، وفي إحداث تحول نوعي في مشهده الرياضي.

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