أنور الكموني : ندعم ملايين المرضى وذوى الهمم بالعالم

قال الكابتن أنور الكموني لاعب التنس العالمي ومؤسس حملة مانحي الأمل ، إن رحلتى من المعاناة إلى الأمل تتلخص في كسر حصار الضغوط والاستسلام.

لافتا أن الإستسلام والرضوخ المرض الحقيقي الذى يواجه الإنسان.

حملة مانحي الأمل



أوضح الكموني ، أن الحملة تضمنت شخصيات عظيمة أعطتنا دافع من أجل نشر الأمل ،و دعم الملايين حول العالم ،ويأتي على رأسهم ذوي الهمم و محاربي السرطان و كبار السن ومرضى القلب و اليتامى وأصحاب الأمراض العقلية والنفسية .



جاء ذلك في كلمة له بـ لإطلاق حملة مانحى الأمل، بمسرح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة،والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي للمتحف ، وجمع من نجوم الفن .



يذكر أن قال الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن حملة مانحي الأمل ليست فقط وليدة مصرية ولكن صداها أذاع في العالم أجمع .



أكد أن المتحف نابض بالحياة ويحتضن المبادرات ،وتبني شراكات مختلفة من فاعليات ثقافية مع الوزارات والسفارات.