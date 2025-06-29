روبن نيفيز يراهن على روح الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي: قاتلنا ريال مدريد وسنكررها

أبدى البرتغالي روبن نيفيز، نجم وسط فريق الهلال السعودي، ثقته الكبيرة في قدرة "الزعيم" على تقديم مباراة قوية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المواجهة المنتظرة التي تجمع الفريقين فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد نيفيز، في تصريحات لشبكة "DAZN" العالمية، أن الهلال يمتلك ما يكفي من الإمكانيات والطموح لمقارعة الكبار، مستشهدًا بالتعادل الإيجابي الأخير أمام ريال مدريد بهدف لمثله، قائلًا: "علينا أن نتذكر كيف قاتلنا أمام ريال مدريد، ويجب أن نلعب أمام مانشستر سيتي بنفس الروح والعقلية القتالية".

وأضاف النجم البرتغالي: "نعلم جيدًا أن مانشستر سيتي واحد من أفضل ثلاثة أندية في العالم، لكنه ليس فريقًا لا يُقهر، نحن نملك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق سواء من العمق أو عبر الأطراف، والمباراة ستُحسم بتفاصيل دقيقة".

وشدد نيفيز على أهمية الاستعداد الذهني والفني، موضحًا: "نمتلك القدرة على تنفيذ أكثر من أسلوب هجومي، لكن كل شيء يتوقف على طريقة لعب الخصم وسير المباراة. أنا من نوعية اللاعبين الذين يحبون الاستحواذ، وأجيد بناء الهجمات من الخلف وكذلك الاختراق بالتمرير أو الركض من العمق".

واختتم حديثه برسالة تفاؤل للجماهير: "نستعد بشكل جيد لهذه المواجهة الصعبة، ولدينا فرصة حقيقية في المنافسة والتقدم بعيدًا في البطولة. نعلم أن التحدي كبير، لكننا نؤمن بأنفسنا وقدرتنا على صناعة التاريخ".