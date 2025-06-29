أمير هشام: اجتماع الخطيب مع ريبيرو يحسم موقف أسامة فيصل.. ومحمد شريف في الصورة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي تواصل مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، واللاعب وافق مبدئيًا على الانضمام للقلعة الحمراء، والمفاوضات الرسمية بين الناديين لم تبدأ حتى الآن.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: سيكون هناك اجتماعا بين الكابتن الخطيب ومحمد يوسف المدير الرياضي وخوسيه ريبيرو يوم الاثنين على أقصى تقدير، وسيكون الاجتماع حاسمًا للدخول في مفاوضات جدية لضم فيصل أو الاتجاه نحو عنصر آخر.

وأضاف: أسامة فيصل يريد الانتقال للأهلي بعد الاتصالات التي تمت معه من جانب أحد مسئولي النادي، لكن المفاوضات الرسمية لم تبدأ، وبعد الاجتماع الحاسم في الأهلي سوف يتم تحديد الموقف النهائي.

وتابع: مسئولي الزمالك تحدثوا مع أسامة فيصل، من أجل عودته مرة آخرى، ولكن الأولوية للاعب هي الانضمام للنادي الأهلي، في حالة التقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأكمل: محمد الاتربي رئيس البنك الأهلي، يرتبط بعلاقات مميزة مع مسئولي الزمالك، ونظرًا أيضا لانتمائه وهو كان رئيس لجنة الاستثمار، ويريد أن يذهب أسامة فيصل إلى الزمالك.

وأتم: محمد شريف في الصورة حتى الآن، وحال عدم اتمام صفقة أسامة فيصل، فأن النادي قد يتجه لضمه خصوصا بعدما أصبح لاعبًا حرًا، ومحمد يوسف المدير الرياضي لديه قناعة كبيرة بـ شريف.