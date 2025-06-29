حكاية شعب.. مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء تحتفي بثورة 30 يونيو

أقامت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، ندوة تثقيفية بعنوان "30 يونيو.. حكاية شعب"، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى الثورة الشعبية التي غيّرت وجه الوطن ورسخت إرادة المصريين.

شهدت الندوة مشاركة نخبة من الشخصيات العامة على مدار جلستين، من بينهم النائب عمر وطنى، والإعلامي أيمن عدلي، واللواء أحمد ونيس، واللواء محمد الشهاوي، والدكتور سعد أبو زيد مدير عام فروع مكتبة مصر العامة، إلى جانب الكاتب الصحفي حسام أبو العلا، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، وفارس عزام، رئيس التحرير بقطاع الأخبار، وقد أدارت الندوة الإعلامية الدكتورة سهام الزعيري.

سلّطت الندوة الضوء على ثورة 30 يونيو بوصفها لحظة فاصلة في تاريخ الأمة المصرية، حين خرج الملايين من أبناء الشعب ليستعيدوا إرادتهم في مواجهة قوى الظلام ومحاولات اختطاف الدولة. كما تم التأكيد على الدور المحوري للقوات المسلحة والشرطة في دعم خيارات الشعب، وحماية مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقد دار النقاش حول الأبعاد السياسية والاجتماعية للثورة، وما أسفرت عنه من تحولات كبرى في بنية الدولة المصرية، مع الإشارة إلى أهمية الوعي الجمعي ودور الإعلام والثقافة في تشكيل الرأي العام وصيانة الهوية الوطنية.