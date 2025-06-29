النيابات والمحاكم: نتطلع لتعزيز التعاون مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد

تقدم كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بالتهنئة لرؤساء الهيئات القضائية بعد حلفهم لليمين الدستورية أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أهمية التعاون بين النقابة وبين الهيئات القضائية المختلفة لما فيه مصلحة الأعضاء العاملين بتلك الجهات، وهو التعاون الذي لم ينقطع طوال الفترة الماضية.

وأكد عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أن النقابة قامت بدورها الخدمي خلال الفترة الماضية من خلال مسارات تعاون مشتركة مع الهيئات القضائية المختلفة، فكانت مبادرة "واجبنا" التي قدمنا من خلالها مجموعة متنوعة من الخدمات هي خير مثال على التعاون مع المحاكم، مضيفا: "نتطلع أن تكون الفترة المقبلة شاهدة على تعزيز ذلك التعاون بما يخدم مصلحة العاملين في الهيئات القضائية المختلفة، وهو التعاون الذي يأتي عن طريق تسهيل مهمه أعضاء النقابة واللجان النقابية".

ولفت: تتقدم النقابة بأسم جميع العاملين بالنيابات والمحاكم، بالتهنئة إلى كل من: المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأشار عبد الباقي في ختام تصريحاته إلى أهمية تقدير فخامة الرئيس للرؤساء السابقين لتلك الهيئات، ومنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة الوطن ومنظومة العدالة.