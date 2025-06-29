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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رادارات ومخدرات وتحذيرات.. كامل الوزير يعلن حزمة إجراءات لضبط سلوك القيادة

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
حمادة خطاب

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي، بطول 152 كم، وذلك بعد ساعات من عودته من زيارة رسمية لتركيا.

وفي بداية جولته، تقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وخلال الجولة، كلّف الوزير نائبه للنقل البري، اللواء ماجد عبد الحميد، بالإشراف الكامل على مشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي بجميع مراحله، بطول 400 كم، إلى جانب مهامه الحالية في مشروعات الطرق والكباري.

كما وجّه هيئة الطرق والكباري بوضع خطة زمنية مضغوطة لإنهاء أعمال التطوير بالكامل، تبدأ بالقطاع الممتد من تقاطع الطريق مع طريق القاهرة – السويس الصحراوي وحتى محور الضبعة.

وأكد الوزير على الإسراع في تحويل الرصف من الأسفلتي إلى الخرساني في قطاعات متعددة لتحمّل الأحمال المرورية، خاصة مع النقص العالمي في خام البوتومين، موضحًا أن التحويل يسهم في تأمين سلامة النقل وخفض تكاليف الشحن.

ووجه الوزير برفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة على مدار اليوم، خاصة بمواقع الصيانة والتحويلات، وتشديد الرقابة على المخالفات.

كما أعلن عن تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لإجراء تحاليل عشوائية لسائقي الشاحنات والميكروباصات على الطريق الإقليمي وكافة طرق الجمهورية، مع إلزام ملاك الشاحنات باستخدام سائقين مرخصين وخالين من تعاطي المخدرات.

وأشار الوزير إلى أنه تم بالفعل مضاعفة عدد الرادارات على الطريق، مما أسفر عن تسجيل 900 مخالفة سرعة في 4 ساعات فقط، ما ساهم في تحسين انتظام الحركة المرورية.

جاءت الجولة عقب الحادث المروع الذي شهدته محافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 18 فتاة أثناء توجههن إلى العمل، بعد اصطدام سيارة نقل بحافلة صغيرة على الطريق الدائري الإقليمي.

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