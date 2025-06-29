مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب مطروح ضمن الخطط المستقبلية

استمرت الحرب الروسية الأوكرانية لثلاث سنوات منذ إندلاعها فبراير عام 2022 مع وجود مخاوف دولية من اتساع دائرة الصراع ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد لقاء يجمع بين ترامب وبوتين، وزيلينسكي من أجل توقيع اتفاق سلام شامل بين البلدين.

ورحب الرئيس الأمريكي ترامب في وقت سابق بعقد ذلك اللقاء إذا كان سيُحقق السلام بينما استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقب تنفيذ الهجوم الأوكراني على المطارات العسكرية الروسية المدمر للطائرات الاستراتيجية الروسية من طراز تابلوف 95.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الأمريكي ترامب، منوها بأن الأمر مطروح على جدول الأعمال ضمن الخطط المستقبلية دون تحديد موعد محدد لإجراء ذلك اللقاء.