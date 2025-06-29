ماكرون يدعو الرئيس الإيراني للعودة للتفاوض حول البرنامج النووي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي للعودة إلى طاولة المفاوضات حول امتلاك طهران برنامج نووي، وكذلك امتلاكها صواريخ باليستية.

وذلك بحسب ما كتبه الرئيس الفرنسي ماكرون ، بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي، وبالوقت الراهن تستعد طهران لعقد جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الأمريكي حول برنامجها النووي.

ورحب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدعوة ستيف ويتكوف لعقد جولة جديدة من التفاوض بين الجانبين تشمل رفع العقوبات الأمريكية المالية عن طهران مقابل مناقشة إيران تخليها عن تخصيب اليورانيوم، وهو ما يرفضه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وظهر شرط جديد للتفاوض بالجولات القادمة، وهو تخلي طهران عن سلاحها الاستراتيجي من صواريخها الباليستية.