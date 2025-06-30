حالة غموض داخل الزمالك.. اللاعبون ينتظرون قرارات جون إدوارد

قال الإعلامي خالد الغندور إن عدد من لاعبي الزمالك حالة من القلق والاستغراب بسبب الغموض الذي يحيط بمصيرهم داخل الفريق مع اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل عدم وضوح الرؤية الإدارية حتى الآن.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"وبحسب مصادر خاصة، فقد تم إبلاغ اللاعبين أن المدير الرياضي الجديد، جون إدوارد، هو المسؤول الأول عن كل الأمور الفنية والإدارية داخل الفريق، وأن التواصل معهم سيكون من خلاله بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجهاز الإداري".

وتابع الغندور:"لكن حتى اللحظة، لم يقم جون إدوارد بالتواصل مع أي من لاعبي الفريق، كما لم ينضم بعد إلى الجروب الخاص بالفريق على تطبيق "واتساب"، وهو ما فسره بعض اللاعبين بأنه تجاهل، بينما يراه آخرون تأخيراً غير مبرر في فتح الملفات الخاصة بالموسم الجديد".

وواصل:'ويأمل اللاعبون في الحصول على رؤية واضحة بشأن مستقبلهم مع الفريق، خاصة في ظل وجود أسماء داخل القائمة لا تعلم إن كانت مستمرة أم سترحل، مع اقتراب عودة الفريق للتدريبات واستعداداته للموسم المقبل.

واختتم :"وتبقى الأنظار متجهة نحو تحركات جون إدوارد، المنتظر أن يُعلن عن خريطة قراراته قريبًا، بعد حسم ملف المدير الفني الأجنبي".