ملف المدرب يؤجل معسكر الزمالك والإعداد للموسم الجديد

قال الإعلامي خالد الغندور إنه ما زال الغموض يسيطر على موقف نادي الزمالك بشأن انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، في ظل عدم استقرار الإدارة على المدير الفني الأجنبي المنتظر توليه المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور:"ولم يتم إبلاغ الجهاز الإداري أو اللاعبين بأي تفاصيل تخص موعد العودة للتدريبات الجماعية أو إقامة معسكر خارجي، وهو ما يعكس أن إدارة النادي قررت تأجيل كافة الترتيبات لحين الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد. ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، فإن اللجنة الفنية تُفضّل منح المدير الفني القادم الصلاحية الكاملة لوضع خطة الإعداد وتحديد مكان وموعد المعسكر، بما يتماشى مع رؤيته الفنية ومتطلبات الفريق".

وتابع الغندور: "ويُدار ملف المدرب الجديد بسرية تامة بين جون إدوارد المدير الرياضي، وحسين لبيب رئيس النادي، وسط مفاوضات مع عدد من المدربين الأوروبيين، حيث يهدف الزمالك للتعاقد مع اسم قوي قادر على إعادة الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية".

واختتم :"في المقابل، يقضي لاعبو الزمالك فترة راحة سلبية منذ نهاية الموسم، حيث سافر بعضهم خارج البلاد بينما قرر البعض الآخر البقاء مع أسرهم، في انتظار تحديد موعد العودة إلى التدريبات".