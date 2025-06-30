محاكمة 5 متهمين بـ رشوة وزارة الري الجديدة.. غدا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الري الجديدة" لاتهامهم بتلقي رشاوى وهدايا وسبائك ذهب وعملات أجنبية.

جاءت أقوال المتهم الأول، عقب سؤال النيابة العامة: "ما قولك فيما جاء بالمحادثات المسجلة والواردة بمحضر الإجراءات بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۱ التي وردت محادثة هاتفية بين، أحمد. س. أ، وسيد. ر. ع، ورى الأول فيها قائلاً "أنا هقابل الراس الكبيرة النهاردة عايزني بالليل في سيالة أثر النبي، وعايزك تشيل الحشائش من مرة واحدة تعمل كام إديني سعر" فرد الثاني "مين اللي ها يمول" فرد الأول "الوزارة أمر مباشر" فرد الثاني أمر مباشر حط مليون" فرد الأول "طيب" فرد الثاني "هاروقهالك أنا ماتقلقش"؟.

ج: الكلام ده محصلش ومعرفش عنه أي حاجة خالص.

س / أنت متهم وآخر حال كونك موظفا عاما رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري بأن طلبت وقبلت وأخذت عطية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفتك والامتناع عن أداء ذلك العمل تارة أخرى بأن قمت بالحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهم محمد. ع. ع، بوساطة المتهم سيد، نظير الإسراع بإنهاء إجراءات اعتماد تراخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية خاصة بالأخير، كما حصلت وطلبت وقبلت وأخذت المبالغ المالية سالفة الذكر من المتهم سي، نظير ترسية عملية تكريك وإزالة الحشائش من نهر النيل بمنطقة أثر النبي بالأمر المباشر على النحو المبين بمحاضر الإجراءات (تلوناها عليه تفصيلا واطلعناه)؟

ج / محصلش.

س / أنت متهم بصفتك السابقة وآخر بتسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير حق بان قمت واخر بتسهيل استيلاء المتهم سيد، على المال العام بأن قمتم بالترسية بالامر المباشر عملية تكريك وإزالة الحشائش من نهر النيل بمنطقة أثر النبي بقيم مالية أعلى من المتعارف عليه؟

ج / الكلام ده محصلش وهي لم ترس عليه أصلا.

س / أنت متهم بصفتك السابقة وآخر بأن حصلت لنفسك وللغير بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج / الكلام ده محصلش

س / أنت متهم بصفتك السامية بالإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / الكلام ده محصلش.

س وهل لديك مدخرات بالبنوك؟

ج / أيوة أنا عندي حساب دولاري في البنك الأهلي فيه حوالي ٢٠ ألف دولار وحساب بالمصري فيه حوالي ٥٠ ألف جنيه وزوجتي لديها شهادات استثمارية بقيمة ٢ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه مقسمين لشهادات بفائدة ٢٢,٥% بقيمة مليون جنيه وشهادة بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه بفائدة 19% والباقي شهادات بقيمة ميلون جنيه بعائد ٢٣,٥%.

س وهل لديك قروض من هذه البنوك؟

ج أيوة أنا واخد قرض بمبلغ ٣٥٠ ألف جنيه من البنك الأهلي من حساب زوجتي

س : وهل لديك ممتلكات عقارية؟

ج / أيوة أنا عندي شقتين الأولى في المنيا مساحتها ۱۳۰ متر تقريبا والثانية في جسر السويس حوالي ٧٠ متر وأنا سبق ليا شراء قطعة أرض في المنيا الجديدة وبعتها وحققت فيها مكسب كبير وكان عندي شقة في المنيا مساحة ۹۱ متر وبعتها في يناير ۲۰۲۳ وزوجتي كان عندها ميراث ثلث بيت أرضي وثلاثة أدوار وكان ليا نصيب ٥٠% في شقة ميراث والدي .

س وهل لديك ممتلكات أخرى؟

ج / أيوة عندي عربية فولكس فاجن موديل ۲۰۲٤ اللي اتعرض عليا الرخصة بتاعتها دلوقتي أنا مرخصها باسم زوج ابنتي باسم نسيم وعملت كدة عشان أنا محل إقامتي لسة على المنيا وكنت مستعجل وخليته بعد كده يعمل عقد مسجل شهر عقاري بعد سداد كامل ثمنها وعندي كمية من المشغولات الذهبية في جزء منها كبير مدخرات اللي هي السبائك والجنيهات الذهب أخدتها ورث من والدي ووالدتي واشتريتها كادخار لما كان الذهب رخيص.

س / وماهي درجتك الوظيفية تحديدا؟

ج / مدير عام.

س / وما قولك فيما سطره أحمد شبراوي عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر تحرياته المؤرخ ۲۰۲۳/۹/۲ وما شهد به بالتحقيقات من انك والمتهم أحمد. س حصلتم علي هدايا عينية ومبالغ مالية علي سبيل الرشوة من محمد. ع. ع صاحب شركة جرين فالي نيتورك للاستثمار العقازي مقابل سرعة إنهاء إجراءات مقابل سرعة إنهاء إجراءات إعتماد تراخيص مجموعة مراسى ومطاعم سياحية مملوكة للأخير والكائنة بمنطقة تاج الدولية التيل بشارع كورنيش النيل بجوار قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة وذلك بوساطة السيد. س والمطاعم محل الواقعة"؟ المولى شريك بشركة التعاون للاستثمار العقارى ومقاول التنفيذ للمراسي.

ج / الكلام ده محصلش.

س/ وما تعليلك لما قرره سالف الذكر؟

ج / معرفش بيقول كده ليه.

وأقر المتهم الرابع- مالك شركة جرين فالي نت ورك - بالتحقيقات بتقديمه مبلغاً مالياً عشرين ألف جنيها للمتهم الثاني -على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول، بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله.

وأبان تفصيلا لذلك أنه في غضون عام ۲۰۲۲ حصل على مزاد عبارة عن أراضي الي نهر النيل في مزاد خاص بجهاز المشروعات بمنطقة باب الدول بشارع كورنيش النيل، وما أن بها في تطويره حتى علم من العاملين معه قيام المتهم الثاني بوضع العراقيل أمام تطويره للمكان المرسى عليه.

وقال الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إنه ورد له معلومات أكدتها تحرياته مفادها قبول المتهمين الأول أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والثاني أحمد سعيد مدير الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى مبالغ مالية - على سبيل الرشوة من المتهم الثالث سيد ر - شريك متضامن بشركة التعاون للاستثمار العقاري والمقاولات مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولاً من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير " سيالة ر النبي بمنطقة دار السلام" عن طريق الأمر المباشر، فاستصدر إذنا مد من النيابة العامة بمراقبة وتصـ وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين

المتهمين وإذ أسفر تنفيذها - وما واكبها من تحريات - عن طلب وأخذ المتهم الثاني من . المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى مبلغاً مالياً ألفي جنيه على سبيل الرشوة -مقابل توقيعه على مستخلص أعمال مسندة إليه خاصة بتطهير مجرى النيل بحلوان، وكذا طلبه وأخذه من المتهم الرابع- مالك شركة جرين فالي نت ورك - مبلغاً مالياً عشرون ألف جنيها - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله، فضلاً عن طلبه وأخذه من المتهم الخامس- مالك مطاعم بمنطقة ابو الفداء بالزمالك - عطية عينية " هاتف محمول ماركة أيفون زيتي اللون "- على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض منتفع بها بمنطقة ابو الفداء المار بيانها:

محمد أحمد السيد محمد الفراء.

وأكد الشاهد الثالث في القضية عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني وبحوزته هاتف محمول ماركة أيفون، رئيس قطاع شئون نهر النيل بمصلحة الري، مقيم طريق النصر.

قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.

وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة إن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية.

وكانت جهات التحقيق، أمرت بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.



