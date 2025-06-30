بايرن ميونخ يتأهل لمواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

ضرب نادي بايرن ميونخ الألماني موعدًا قويًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب “هارد روك” ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.





شوط أول ناري لصالح بايرن

دخل بايرن ميونخ اللقاء بقوة كبيرة، ونجح في حسم الشوط الأول بنتيجة 3-1. افتتح التسجيل الفريق الألماني في الدقيقة الثامنة بهدف عكسي من اللاعب إريك بوجلار بالخطأ في مرماه، ثم تبعه النجم هاري كين بهدف رائع من تسديدة صاروخية في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ليون جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 41 من تسديدة بعيدة المدى. في المقابل، سجل جيرسون هدف فلامنجو الوحيد في الدقيقة 33، ليُبقي على آمال الفريق البرازيلي قبل نهاية الشوط.



فلامنجو يحاول العودة وكين يحسم التأهل

في الشوط الثاني، عاد فلامنجو إلى أجواء اللقاء عبر ركلة جزاء نفذها المخضرم جورجينيو في الدقيقة 55، بعد لمسة يد على اللاعب مايكل أوليس. إلا أن الرد الألماني لم يتأخر، حيث عاد هاري كين ليؤكد تفوق البافاري بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 73، مستغلًا خطأ فادحًا في دفاع فلامنجو، ليقضي على أحلام الفريق البرازيلي في العودة.

التشكيل الأساسي للفريقين

فلامنجو بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

الحارس: روسي

الدفاع: ويسلي، أورتيز، ليو بيريرا، أليكس ساندرو

الوسط: إريك، جورجينيو، دي أراسكايتا

الهجوم: أراوخو، جيرسون، جونزالو بلاتا





بايرن ميونخ اعتمد على التشكيل التالي:

الحارس: مانويل نوير

الدفاع: لايمر، تاه، ستانيشيتش، جيريرو

الوسط: كيميتش، جوريتسكا، أوليس، مولر، كومان

الهجوم: هاري كين





بهذا الانتصار، يضرب بايرن ميونخ موعدًا ناريًا في قمة أوروبية لاتينية مرتقبة أمام باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي، في مواجهة تُعد من أبرز لقاءات البطولة حتى الآن



