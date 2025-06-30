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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان
منار نور

وجّه الفنان مصطفى شعبان رسالة شكر وامتنان للأطباء وطاقم التمريض بمستشفى العلمين النموذجي، بعد نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لوالده، مشيدًا بالرقي في التعامل والكفاءة الطبية والاهتمام الإنساني الذي لمسه خلال فترة تواجدهم بالمستشفى.

وكتب شعبان عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمستشفى العلمين النموذجي على ما لمسناه من رقي في التعامل واهتمام بالغ خلال عملية والدي اليوم.. حقًا وجدت فيهم نموذجًا مشرفًا يجسد كفاءة وإخلاص المنظومة الصحية في مصر».

كما عبّر عن تقديره لجهود وزارة الصحة، قائلاً: «أتقدم بخالص الامتنان إلى وزارة الصحة، وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، لما يبذلونه من جهد ودعم مستمرين للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية».

وخص مصطفى شعبان بالشكر كلًّا من:

الدكتور إبراهيم حرب، مدير المستشفى
الدكتور أحمد، مشيدًا بأدائه الطبي المتميز وإنسانيته
كامل طاقم التمريض، على ما قدموه من رعاية فائقة وعناية متكاملة

واختتم منشوره بدعاء قائلاً: «جزاكم الله كل خير، وبارك في جهودكم لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية».

مصطفي شعبان والد مصطفي شعبان الفنان مصطفي شعبان

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