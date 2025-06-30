قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. ابدأ يومك بذكر الله ففيه شفاء للصدور
رسميًا| إجازة 30 يونيو لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء لهم ضعف الأجر بالقانون
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. بث مباشر
بعد فحص 51507 سائقين من بداية العام..الداخلية: 4,3 % منهم يتعاطون المخدرات
وزير الإسكان: افتتاح وتشغيل القطاع الرابع من ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 50 كم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الزراعة: إحباط محاولة تهريب لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة الدولي
صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا| احسب قبضك
فرنسا تُدين تهديدات إيران لرئيس وكالة الطاقة الذرية وتطالب بضمان سلامة موظفيها
تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية وهذا موعد انكسارها.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز التنمية المحلية بسقارة يبدأ التقييم الفني لبرنامج اللغة الإنجليزية للإعلام والعلاقات العامة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

 أجرى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اختبارًا في مهارات الحاسب الآلي، كمرحلة أولى من مراحل التقييم الفني، وذلك في إطار استكمال مراحل التقييم للمرشحين للالتحاق ببرنامج “استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي.

اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية بسقارة 

وأشار مركز التنمية المحلية، إلى أنه يهدف هذا الاختبار إلى قياس مستوى الكفاءة الرقمية للمشاركين، وقدرتهم على التعامل مع التطبيقات المكتبية والمنصات الرقمية، بما يتماشى مع طبيعة البرنامج التخصصي، الذي يستهدف كوادر الجهات المعنية بالتواصل المؤسسي والتعاون الدولي.

وعكس أداء المرشحين خلال الاختبار قدرًا كبيرًا من الجدية والاستعداد، مما يعزز الثقة في مستوى الكوادر المتقدمة، ويؤكد وعيهم بأهمية التطوير المستمر والجاهزية الرقمية في بيئة العمل الحديثة.

 ويؤكد مركز التنمية المحلية بسقارة أن تطوير المهارات التكنولوجية واللغوية معًا هو أحد المسارات المحورية في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التفاعل بكفاءة مع تحديات الإدارة الحديثة والتواصل الدولي الفعّال.

التنمية المحلية مركز سقارة الدورات التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

ترشيحاتنا

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع

محافظ جنوب سيناء يشدد علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

اعراض نقص فيتامين د

كيف تعرف نقص فيتامين د بجسمك ؟.. 10 أعراض واضحة

حالة الطقس

ليس كما يبدو.. الأرصاد توضح السبب الحقيقي لشعورنا بارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء

بالصور

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد