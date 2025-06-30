مركز التنمية المحلية بسقارة يبدأ التقييم الفني لبرنامج اللغة الإنجليزية للإعلام والعلاقات العامة

أجرى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اختبارًا في مهارات الحاسب الآلي، كمرحلة أولى من مراحل التقييم الفني، وذلك في إطار استكمال مراحل التقييم للمرشحين للالتحاق ببرنامج “استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي.

اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية بسقارة

وأشار مركز التنمية المحلية، إلى أنه يهدف هذا الاختبار إلى قياس مستوى الكفاءة الرقمية للمشاركين، وقدرتهم على التعامل مع التطبيقات المكتبية والمنصات الرقمية، بما يتماشى مع طبيعة البرنامج التخصصي، الذي يستهدف كوادر الجهات المعنية بالتواصل المؤسسي والتعاون الدولي.

وعكس أداء المرشحين خلال الاختبار قدرًا كبيرًا من الجدية والاستعداد، مما يعزز الثقة في مستوى الكوادر المتقدمة، ويؤكد وعيهم بأهمية التطوير المستمر والجاهزية الرقمية في بيئة العمل الحديثة.

ويؤكد مركز التنمية المحلية بسقارة أن تطوير المهارات التكنولوجية واللغوية معًا هو أحد المسارات المحورية في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التفاعل بكفاءة مع تحديات الإدارة الحديثة والتواصل الدولي الفعّال.