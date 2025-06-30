الرئيس السيسي: السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري وقف في وجه الإرهاب والمؤامرات وكسر موجات الفوضى خلال ثورته في الثلاثين من يونيو.

وأضاف الرئيس خلال كلمة له بمناسبة مرور 12 عاما على ثورة 30 يونيو، أن الدولة المصرية نجحت خلال الأعوام الماضية، في تأسيس بنية تحتية قوية، مؤكدا أن الدولة ماضية في التطوير لإقامة مزيد من الإنجازات.

وأشار الرئيس السيسي أن المنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب من غزة إلى السودان وليبيا وسوريا واليمن والصومال، مناشدا أطراف النزاع والمجتمع الدولي الاحتكام لصوت الحكمة والعقل لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار.

وشدد الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بأن السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، منوها أ، السلام الحق يبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم

وأكد الرئيس السيسي أن استمرار الحرب والاحتلال لن ينتج سلاما بل يغذي دوامة الكراهية والعنف ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تغلق

ووجه الرئيس السيسي رسالة قائلا: “كفى عنفا وقتلا وكراهية واحتلالا وتهجيرا وتشريدا”.

وأشار الرئيس أن تجربة السلام بين مصر وإسرائيل التي تمت بوساطة أمريكية برهانا على أن السلام ممكن إن خلصت النوايا، موكدا أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.