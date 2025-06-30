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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس السيسي لـ المصريين: نمضي على درب البناء لنصنع المستقبل بسواعدكم وإخلاصكم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
صدى البلد

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود الشعب المصري الذي تمسك ببلده، وحافظ على هويتها، وتحدى الصعاب من أجلها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو: "أحييكم بكل فخر وعرفان، مشيداً بجهود الشعب المصري الأصيل الذي تمسك ببلده، وحافظ على هويتها، وتحدى الصعاب من أجلها”.

وتابع الرئيس: “اليوم، نمضي على درب البناء بثبات، لنصنع المستقبل بسواعدكم وإخلاصكم، ونعمل على تجسيد الدولة الحديثة التي تليق بمصر ومكانتها”.

وقال الرئيس: "وما تحقق إنما هو فضل من الله، ثم ثمرة لصبركم وإيمانكم الراسخ بأن هذا الوطن يستحق الأفضل دائمًا.

ثورة 30 يونيو 30 يونيو السيسي

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