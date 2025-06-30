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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار الغردقة يشهد ذروة حركة الطيران مع تدفق عشرات الآلاف من السياح الأجانب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في مشهد يعكس الطفرة السياحية التي تشهدها مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، سجل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، نشاطًا ملحوظًا في حركة الرحلات الجوية، مع توافد الآلاف من السياح ومغادرتهم في يوم واحد، ما يجسّد الزخم المتنامي الذي تعيشه المدينة كوجهة سياحية مفضلة عالميًا.

وبحسب مصادر ملاحية، يستقبل المطار خلال ساعات اليوم 92 رحلة دولية قادمة من مختلف دول العالم، تحمل على متنها نحو 17 ألف سائح، معظمهم من أوروبا، في مقدمتهم الألمان والإنجليز والروس، ممن اختاروا الغردقة لقضاء عطلتهم الصيفية.

بالتوازي، يغادر المطار 85 رحلة دولية أخرى تقل قرابة 15 ألف سائح أنهوا عطلتهم في المدينة، وسط إشادة من الزوار بمستوى الخدمات السياحية والفندقية التي تقدمها المنتجعات المحلية.

ويصل إجمالي حركة الطيران في المطار اليوم إلى 177 رحلة دولية، تنقل ما يقرب من 32 ألف سائح بين قادمين ومغادرين، في مؤشر واضح على الانتعاش السياحي الذي تعيشه المنطقة في ذروة الموسم الصيفي.

يُذكر أن نسبة الإشغال في فنادق ومنتجعات الغردقة سجلت معدلات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مدعومة بتنوع البرامج الترفيهية وتعدد الخيارات السياحية، مما يجعل المدينة واحدة من أبرز المقاصد السياحية في الشرق الأوسط خلال صيف هذا العام.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة الحركة السياحية

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