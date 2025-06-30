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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة بعنوان "الهجرة دروس وعبر" بجامعة الوادي الجديد احتفالا بالعام الهجري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ندوة بقاعة المؤتمرات بكلية الطب  بالجامعة بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية وبداية العام الهجري الجديد 1447 تحت عنوان " الهجرة دروس وعبر".

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ان الندوة حاضر فيها فضيلة الشيخ محمد ناصر امام وخطيب المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة مستعرضا .


أن الهجرة النبوية كانت حدثا عظيما غير مجرى التاريخ وأثَّر في حياة البشرية كلها  وكانت فرقانا فرق الله به بين الحق والباطل  وكانت السبيل إلى وضع أسس الدولة الإسلامية التي خرج منه الدعاة والمجاهدون الذين نشروا نور الله في الأرض وعلى أيديهم دخل الناس في دين الله تعالى أفواجا .


والمتأمل في أحداث الهجرة النبوية يجد العديد من الدروس والعبر التي ينبغي استلهامها والتوقف عندها والأخذ من معينها إنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد للأمر عدته، فيختار التوقيت المناسب، ويختار الصديق المناسب  والمكان الأمثل ويوظف الطاقات المتاحة أفضل توظيف.

وفى ختام الندوة كرمت الجامعة فضيله الشيخ محمد ناصر  امام وخطيب المجمع الإسلامى الكبير تقديرا لجهوده.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه جامعة الوادى الجديد

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