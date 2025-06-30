وكيل مجلس النواب: صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات الملاك والمستأجرين

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب: أن لجنة الإسكان بذلت جهدا كبيرا في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم ، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

و أشار إلى أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن أمام قانون شائك ، وكل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه.

و تابع : نحاول تحقيق التوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم.

و لفت إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل.

و قال وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن.