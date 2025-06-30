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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان، وإن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان.


وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، أننا لن نتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام، ونحن جادون للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة ولن نقبل بشروط حماس.

 أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع فارسين اغابيكان وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء الأحد.  

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى قدم التهنئة لوزيرة الخارجية الفلسطينية على توليها منصبها الجديد، مؤكداً موقف مصر الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، مشددا على ان مصر ستظل تقف الى جانب الشعب الفلسطينى خاصة فى ظل هذا المنعطف الدقيق من نضاله الوطنى.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا التطلع لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مستعرضا الاتصالات التى تجريها مصر فى هذا الإطار. وأدان الوزير عبد العاطى الغطرسة الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وسياسة التجويع والعقاب الجماعى التى تنتهجها والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد على رفض مصر الكامل للعدوان الاسرائيلى الغاشم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مجدداً موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وادان باشد العبارات الاعتداءات المتكررة للمستوطنين الاسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وأكد الوزير عبد العاطى ان مصر ستظل تبذل الجهود الدبلوماسية لايجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطينى بحق تقرير المصير استناداً لحل الدولتين، مستعرضا فى هذا الاطار جهود مصر لتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

من جانبها، ثمنت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية موقف مصر التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن تقديرهم الكبير لجهود فخامة رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وزير الخارجية الإسرائيلي حماس القاهرة الإخبارية

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