منال عوض: توافر قطع أراضي بجميع المحافظات تصلح للبناء السكني

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي الموحى في كل محافظة وسيتم تسليمه غداً إلى مجلس النواب ، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخري الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لاقامة مشروعات سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي .

وأكدت الدكتورة منال عوض علي ان الدولة المصرية والحكومة لن تتخلي عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون ، لاسيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.