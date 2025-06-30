الرمادي يُسلّم التقرير الفني.. ولبيب يشكره على كأس النجاة

كشف مصدر مقرب من أيمن الرمادي ، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قيام المدرب، بتسليم تقريره الفني عن الفريق، إلى حسين لبيب رئيس النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر، أن الرمادي اجتمع مع رئيس الزمالك خلال الساعات الماضية، وشهدت الجلسة التطرق للحديث حول بعض الأمور الخاصة بالفريق.

وأضاف المصدر ،أن رئيس الزمالك وعد أيمن الرمادي بصرف مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم حسين لبيب، بالشكر للمدير الفني ، على قيادته للزمالك في وقت صعب ونجاحه في حصد لقب بطولة كأس مصر.