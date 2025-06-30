مصطفى خطاب: نرغب في بقاء الترسانة بدوري المحترفين لكرة اليد

أكد المهندس مصطفى خطاب، عضو مجلس إدارة نادي الترسانة، استعداد فريق كرة اليد بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هدفهم البقاء في دوري المحترفين لكرة اليد.

ونجح فريق الترسانة ، مؤخرًا في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين، تحت قيادة مدربه محمد الليبي.



وقال خطاب في تصريحات لموقع "صدى البلد": "نستعد بشكل جيد للموسم الجديد في كرة اليد، ونرغب في البقاء في دوري المحترفين".



وأضاف: "نقوم بعمل هيكلة شاملة في جميع قطاعات فرق اليد، من أجل استخراج لاعبين مميزين في الفريق الأول".



وواصل: "نسعى لتدعيم الفريق الأول باللاعبين الأصغر سنا من اللاعبين المتواجدين في النادي في السنوات المقبلة".



واختتم: "تم الاستقرار على بقاء الجهاز الفني للفريق الأول ولكن سيكون هناك بعض التعديلات البسيطة في الفئات العمرية الأخرى".