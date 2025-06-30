خبير اقتصادي: النهضة العمرانية خلقت فرص عمل جديدة

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية طفرة عمرانية كبيرة ونهضة هامة، مما كان لها العديد من الفوائد على المنظور الاقتصادي.

فرص العمل للشباب

أضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن النهضة العمرانية بصفة عامة يكون لها دور هاما في خلق العديد من فرص العمل للشباب.

العمالة البسيطة والعمالة بـ«اليومية»

أكد أن قطاع التشييد والبناء يعد أحد القطاعات التي تخلق فرص عمل بأعداد كبيرة، لاسيما وأن هذه الفرص يتركز الجانب الأكبر منها في العمالة البسيطة والعمالة بـ«اليومية».

خلق فرص عمل للبسطاء

وأشار إلى أن تلك النهضة العمرانية يكون لها دور هام في خلق فرص عمل للبسطاء، وفي الوقت ذاته خلق مجتمعات عمرانية جديدة، بما تتضمنه تلك المجتمعات من فرص خدمية وما يرتبط بها من مشروعات صناعية وزراعية بالامتدادات الخلفية للنهضة.