جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يجوب شوارع المحلة الكبرى ويتفقد مشروعات الرصف وتطوير شارع الجلاء وكورنيش بحر شبين

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على القيام بجولة ميدانية موسعة بمدينة المحلة الكبرى، تفقد خلالها عددًا من مشروعات البنية التحتية وأعمال التطوير والرصف، وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والمرور بالشوارع الداخلية بالأحياء، فضلًا عن الحديث المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، بما يعكس اهتمام القيادة التنفيذية في المحافظة بتقديم خدمات تليق بأهالي المدينة العمالية.

جهود محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية والتنموية، وخلال جولة مفاجئة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع الجلاء، أحد أهم المحاور المرورية بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين عدة مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ويخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين والعاملين بالأنشطة الصناعية والتجارية. واطّلع المحافظ على معدلات التنفيذ الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والانتهاء من أعمال البنية التحتية قبل بدء الرصف النهائي لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

دعم القطاع الخدمي

وأوضح المحافظ أن العمل يجري في قطاعين رئيسيين بشارع الجلاء، الأول يمتد من ميدان المشحمة حتى تقاطع شكري القوتلي، والثاني من ميدان أبو دراع حتى طريق دمرو، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من طبقات السن بالقطاع الأول تمهيدًا للرصف، في حين تتواصل أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه والصرف بالقطاع الثاني، تمهيدًا لاستكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

مشروع كورنيش المحلة

وتابع “الجندي” جولته بتفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة الجديد بطول 6 كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، وهو المشروع الذي يُعد نقلة حضارية ومرورية مهمة، حيث يُوفر متنفسًا آمنًا للأهالي، كما يسهم في ربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة – المنصورة دون المرور بالشوارع الداخلية، ما يقلل الضغط على المحاور الحالية ويحد من دخول سيارات النقل الثقيل إلى قلب المدينة. وشدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال واستكمال التشطيبات النهائية والمكونات الجمالية للمشروع، بما يعكس الشكل الحضاري المستهدف.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش مدخل محلة أبو علي، والتي تتضمن تغطية مصرف نمرة 5، وتدبيش جسر بحر الملاح، وإنشاء ممشى للمواطنين، وطريق رئيسي مزدوج، بالإضافة إلى طريق خدمة يسهم في تحسين السيولة المرورية داخل المنطقة. ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال والاهتمام بالتشجير والتجميل كجزء أصيل من المشروع.

وفي سياق متصل، تفقّد المحافظ مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد بحي أول، المقام على مساحة 2842 مترًا، ويضم مركز خدمة مواطنين متكامل، وإدارات خدمية مطورة، ومكاتب مؤتمتة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. وأكد المحافظ أن المبنى الجديد يمثل طفرة في بيئة العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

جولة ميدانية

وخلال جولته، حرص اللواء أشرف الجندي على متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع الحيوية داخل حي أول وثانٍ، ومرورًا بقرية عزبة حمد، ووجّه رؤساء الأحياء بالتعامل الفوري مع المخالفات، والتأكد من خلو الشوارع من الإشغالات والتعديات على الأرصفة، حفاظًا على السيولة المرورية، وحق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.

كما تحدث المحافظ مع عدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن بعض الخدمات، مؤكدًا أن توجيهاته لكافة القيادات التنفيذية تنص بشكل واضح على أن المواطن يأتي في قلب كل مشروع وكل قرار، وأن المحافظة تعمل على تحسين نوعية الحياة اليومية بشكل ملموس. وقال المحافظ في لقائه مع الأهالي: “خدمات الناس هي أولويتنا الأولى، والناس تستحق شوارع نظيفة وخدمة تليق بيهم، وإحنا بننزل الشارع علشان نسمع ونشوف ونحل”.

مشروعات تنموية

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن ما تشهده مدينة المحلة الكبرى من مشروعات تطوير نوعية في الطرق والبنية التحتية والمرافق الخدمية، يعكس إيمان الدولة بدور هذه المدينة الصناعية العريقة، والتزام المحافظة بتحقيق تنمية شاملة ترتكز على تحسين واقع المواطن اليومي، وتوفير خدمات تليق بتاريخه ومكانته.