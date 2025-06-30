قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثاني أرخص خدمة في أفريقيا.. زيادة سرعة الانترنت في مصر 18 ضعف| تفاصيل
معاينة حريق مطعم شهير في شارع جسر السويس تكشف الأسباب | صور
الزمالك يستعد لإعلان رحيل الجهاز الطبي والإداري لفريق الكرة.. اعرف السبب
إحالة أوراق عامل متهم بهتك عرض طفلة في الأقصر إلى مفتى الجمهورية
خلاف داخل الزمالك حول مصير شيكابالا.. تفاصيل
سالم الدوسري مرشح لدخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025
أشرف بن شرقي يشارك صورا من الجيم
الزمالك يحيل أزمة أحمد حمدي إلى المدير الرياضي .. تفاصيل
نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو
الأزهر يتقدم على 199 جامعة في التصنيف العالمي
الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء كندا ويؤكد: تعزيز العلاقات الثنائية ودعم استقرار المنطقة
الرئيس السيسي لـ رئيس وزراء كندا: إقامة الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يجوب شوارع المحلة الكبرى ويتفقد مشروعات الرصف وتطوير شارع الجلاء وكورنيش بحر شبين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
أحمد علي

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على القيام بجولة ميدانية موسعة بمدينة المحلة الكبرى، تفقد خلالها عددًا من مشروعات البنية التحتية وأعمال التطوير والرصف، وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والمرور بالشوارع الداخلية بالأحياء، فضلًا عن الحديث المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، بما يعكس اهتمام القيادة التنفيذية في المحافظة بتقديم خدمات تليق بأهالي المدينة العمالية.

جهود محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية والتنموية، وخلال جولة مفاجئة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع الجلاء، أحد أهم المحاور المرورية بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين عدة مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ويخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين والعاملين بالأنشطة الصناعية والتجارية. واطّلع المحافظ على معدلات التنفيذ الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والانتهاء من أعمال البنية التحتية قبل بدء الرصف النهائي لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

دعم القطاع الخدمي 

وأوضح المحافظ أن العمل يجري في قطاعين رئيسيين بشارع الجلاء، الأول يمتد من ميدان المشحمة حتى تقاطع شكري القوتلي، والثاني من ميدان أبو دراع حتى طريق دمرو، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من طبقات السن بالقطاع الأول تمهيدًا للرصف، في حين تتواصل أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه والصرف بالقطاع الثاني، تمهيدًا لاستكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

مشروع كورنيش المحلة 

وتابع “الجندي” جولته بتفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة الجديد بطول 6 كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، وهو المشروع الذي يُعد نقلة حضارية ومرورية مهمة، حيث يُوفر متنفسًا آمنًا للأهالي، كما يسهم في ربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة – المنصورة دون المرور بالشوارع الداخلية، ما يقلل الضغط على المحاور الحالية ويحد من دخول سيارات النقل الثقيل إلى قلب المدينة. وشدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال واستكمال التشطيبات النهائية والمكونات الجمالية للمشروع، بما يعكس الشكل الحضاري المستهدف.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش مدخل محلة أبو علي، والتي تتضمن تغطية مصرف نمرة 5، وتدبيش جسر بحر الملاح، وإنشاء ممشى للمواطنين، وطريق رئيسي مزدوج، بالإضافة إلى طريق خدمة يسهم في تحسين السيولة المرورية داخل المنطقة. ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال والاهتمام بالتشجير والتجميل كجزء أصيل من المشروع.

وفي سياق متصل، تفقّد المحافظ مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد بحي أول، المقام على مساحة 2842 مترًا، ويضم مركز خدمة مواطنين متكامل، وإدارات خدمية مطورة، ومكاتب مؤتمتة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. وأكد المحافظ أن المبنى الجديد يمثل طفرة في بيئة العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

جولة ميدانية 

وخلال جولته، حرص اللواء أشرف الجندي على متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع الحيوية داخل حي أول وثانٍ، ومرورًا بقرية عزبة حمد، ووجّه رؤساء الأحياء بالتعامل الفوري مع المخالفات، والتأكد من خلو الشوارع من الإشغالات والتعديات على الأرصفة، حفاظًا على السيولة المرورية، وحق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.

كما تحدث المحافظ مع عدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن بعض الخدمات، مؤكدًا أن توجيهاته لكافة القيادات التنفيذية تنص بشكل واضح على أن المواطن يأتي في قلب كل مشروع وكل قرار، وأن المحافظة تعمل على تحسين نوعية الحياة اليومية بشكل ملموس. وقال المحافظ في لقائه مع الأهالي: “خدمات الناس هي أولويتنا الأولى، والناس تستحق شوارع نظيفة وخدمة تليق بيهم، وإحنا بننزل الشارع علشان نسمع ونشوف ونحل”.

مشروعات تنموية 

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن ما تشهده مدينة المحلة الكبرى من مشروعات تطوير نوعية في الطرق والبنية التحتية والمرافق الخدمية، يعكس إيمان الدولة بدور هذه المدينة الصناعية العريقة، والتزام المحافظة بتحقيق تنمية شاملة ترتكز على تحسين واقع المواطن اليومي، وتوفير خدمات تليق بتاريخه ومكانته.

محافظ الغربية اخبار جولة ميدانية دعم الأسر والعائلات خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

تعرف على تفاصيل تعاقد الزمالك مع يانيك فيريرا

م. مصطفى خطاب عضو مجلس إدارة الترسانة

مصطفى خطاب: نرغب في بقاء الترسانة بدوري المحترفين لكرة اليد

راشفورد

أستون فيلا يوجه الشكر لأسينسيو وراشفورد بعد نهاية إعارتهما

بالصور

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد

البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا

شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

بمثابة علبة فيتامين .. تناول ثمرة باذنجان يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

المزيد