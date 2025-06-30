هل وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم؟

قال النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الكثير من المواطنين لديهم لبس بخصوص قانون الإيجار القديم، وهو لم يوافق عليه حتى الآن، منوها المجلس أمام حكم من الدستورية العليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية “صدى البلد”، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك فرق كبير بين الموافقة على القانون بشكل مبدئي والموافقة عليه بشكل مطلق، مرددا : القانون لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.

وتابع لابد من أفكار جديده لمشروع القانون الإيجار القديم وعدم المساس بالمستاجر الاصلي.

وتساءل النائب لماذا لا نستغنى عن مدة سبع سنوات في تحرير العقد الايجاري ونربطها باستلام السكن البديل.