مصر تتجه نحو الاستثمار البيئي.. خطوات رسمية لتحفيز المستثمرين بمجال المناخ

تحفيز الاستثمارات في البيئة هدف الدول المصرية خلال الأعوام الاخيرة فى ظل الاهتمام البيئي الذي تولية الحكومة للقطاع، ومع تنامي الاهتمام العالمي بالقطاع خصصت الدولة المصرية وحدة للاستثمار البيئي خلال 2023 وفي التقرير التالي نرصد أبرز الخطوات التى اتخذتها الدولة في هذا القطاع الهام.

الاستثمار البيئى والمناخى

وزيرة البيئة أصدرت القرار رقم 34 لسنة 2023، بتاريخ 7/2/2023، بشأن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، بهدف جذب وتحفيز الاستثمارات في مختلف المشروعات البيئية متضمنة مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مصر، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة.

وبدأت وزارة البيئة من خلال التعاون مع مشروع (EU Green) التعاقد مع أحد الاستشاريين المتخصصين لإعداد البناء التنظيمي والمؤسسي للوحدة، وتم عقد الاجتماع الأول مع الاستشاري يوم 19/12/2023، وجاري استكمال الأعمال للمؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية:

المؤتمر الأول للإستثمار البيئي والمناخي

وتحت رعاية رئيس الجمهورية، تم عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي خلال شهر سبتمبر 2023 بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي.



المؤتمر حدثًا بارزًا تقوده وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في المناخ والبيئة بعد المناقشات والالتزامات التى تمت في مؤتمر COP 27، وهو الأول من سلسلة من المنتديات الوطنية والدولية الرائدة للاستثمارات في الحلول الملائمة للمناخ والسليمة بيئيًا.

ويعد المؤتمر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لترجمة مخرجات COP27 إلى آثار ملموسة لمصر والمنطقة، وجزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لوزارة البيئة نحو دمج الأبعاد البيئية في جميع قطاعات الاقتصاد وتعزيز دور المناخ فى ايجاد الحلول السليمة بيئياً في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في مصر.



كان الهدف الأساسى للمؤتمر هو تعزيز ونشر الاستثمارات البيئة والمناخية مع التركيز على المجالات الخمسة ذات الأولوية للوحدة، من خلال عرض السياسات والبرامج المتاحة لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية سواء من جانب الحكومة أو القطاع المصرفي أو المنظمات التنمزية الدولية، ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سوق المنتجات والخدمات البيئية والمناخية في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.



عرض المؤتمر قصص النجاح لبعض المشروعات المنفذة في مصر في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، مما يمثل رسالة إيجابية لتشجيع المستثمرين على الدخول إلى تلك الأسواق.

المنصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر (clei.moenv.gov.eg):

بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) تم إنشاء منصة إلكترونية لوحدة التمويل الاستثمار البيئي والمناخي بهدف توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي ، ودراسات الجدوى المبدئية، ومقدمي الخدمات ، وبيانات السوق بما في ذلك العرض والطلب ، ومعلومات عن برامج الحضانة والتسريع ، ومعلومات عن مرافق واستثمارات التمويل الأخضر ، والدراسات المتاحة.

تتضمن المنصة عدد من الصفحات الرئيسية و عرض الفرص الاستثمارية وبرامج التمويل الخضراء والمستدامة والدراسات الاستثمارية والسوقية السابق إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي في مصر.



بالاضافة الى نماذج المشروعات المنفذة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي المختلفة

الحزم الاستثمارية:

تم إعداد الدراسات لعدد (8) حزم استثمارية متكاملة شاملة دراسات الجدوى الفنية والمالية المبدئية، وتم إتاحتها على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، وإعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لانتاج البيوديزيل ,إنتاج زيوت الجوجوبا للاستخدامها في انتاج المستحضرات الطبية.

‌إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية وإنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF و إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم و إنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز وإنتاج الأعلاف غير التقليدية (Integreated Animal Feed) من المخلفات الزراعية وإنتاج الأعلاف غير التقليدية (Block Animal Feed) من المخلفات الزراعية.



إعداد ما يزيد على (40) فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

جلسات الحوار التفاعلي (CLEIU Talks):



في إطار العمل على التواصل مع المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية، قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بالإعداد لعقد سلسلة من جلسات الحوار التفاعلية (CLEIU Talks) مع المستثمرين وأصحاب المصلحة للترويج للفرص الاستثمارية المعدة.

تناولت فرص الاستثمار طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع خاصة بإنتاج السليكا غير المتبلورة من قش الأرز، بالإضافة إلى عرض تجربة شركة ووتك لانتاج الأخشاب من قش الأرز و تعزيز فرص الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية



"إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجهها كلاً من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها.



إطلاق دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى إطلاق آلية التقييم الذاتي للأداء البيئي للشركات بهدف مساعدة الشركات على تقييم أدائها البيئي والوقوف على نقاط القوة والضعف بالإضافة إلى تقديم التوصيات الخاصة بتحسين الأداء البيئي لتلك الشركات.

