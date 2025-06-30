تعرف علي تشكيل فرق قطاع الناشئين بالأهلي

اعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي التشكيل الكامل لقطاع الناشئين .

وقال يوسف أنه بالتنسيق مع وليد سليمان نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين وبعد الإجتماع الذي جري مع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب تم الموافقة علي تشكيل الأجهزة الفنية .

واضاف أنه تم الموافقة علي تعيين سامر عبدالرحمن مديرا فنيا لفريق مواليد 2005 وهاني العقبي مديرا فنيا لفريق 2007 وزياد عبدالكريم مديرا فنيا لفريق 2008 ومحمد عز مديرا فنيا لفريق 2009 واحمد فهيم مديرا فنيا لفريق مواليد 2010 ومحمد رجب مديرا فنيا لفريق مواليد 2011 وممدوح عبيد مديرا فنيا لفريق مواليد 2012 .