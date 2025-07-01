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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد جراحة الترقوة.. طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموعد العودة

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، نجم وسط الفريق، عقب الجراحة التي خضع لها في الترقوة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الطبيب  خلال تصريحات تلفزيونية أن حالة اللاعب شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية. 

وأوضح أن عاشور خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الـ48 ساعة الماضية، وتبيّن أن حالته مستقرة وتسمح ببدء مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

وتسعى الأجهزة الطبية بالأهلي لتجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا وفق برنامج تأهيلي مكثف، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.

الأهلي ينفي التفريط في الشحات وأفشة

من جانبه، نفى محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا من شائعات بشأن نية النادي في الاستغناء عن خدمات اللاعبين حسين الشحات ومحمد مجدي “أفشة”.

وأكد يوسف أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن كلا اللاعبين لهما دور كبير في النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية، وساهما بشكل واضح في حصد البطولات المحلية والقارية.

وأضاف أن الشحات وأفشة يُعدان من العناصر المهمة داخل الفريق، ويتميزان بالكفاءة العالية والانضباط، وهما من اللاعبين المخلصين الذين يلتزمون دائمًا بواجباتهم داخل وخارج الملعب.

واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يعوّل عليهما كثيرًا في المرحلة المقبلة، ويتوقع منهما الاستمرار في تقديم الأداء المميز والمساهمة في تحقيق المزيد من البطولات


 

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