للحد من المخاطر.. نائب محافظ الجيزة تترأس ورشة عمل حول الإجراءات الوقائية لأعمال الحفر

عقدت محافظة الجيزة ورشة عمل برئاسة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، تحت عنوان: "الإجراءات الوقائية لأعمال الحفر بين جهات المرافق.. والحد من المخاطر".

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التنسيق الكامل بين جميع جهات المرافق قبل البدء في أي أعمال حفر، سواء لأغراض صيانة الطوارئ أو تنفيذ المشروعات، وذلك لمنع الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية أو تُعرّض المواطنين للخطر.

وقالت نائب المحافظ إن الورشة تأتي في إطار الحرص على تطبيق إجراءات أمان صارمة حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين وضمان تنفيذ الأعمال وفق ضوابط محددة تقلل من المخاطر.

وأوضحت أن الورشة تناولت عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها أهمية التنسيق المسبق مع مركز معلومات الشبكات للحصول على التصاريح اللازمة قبل الشروع في أي أعمال حفر، مع التأكد من وجود خرائط وإحداثيات دقيقة لجميع المرافق مثل المياه، والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والاتصالات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومركز معلومات الشبكات لضمان عدم تعارض الأعمال مع أي مرافق قائمة.

وأضافت أن الورشة أكدت ضرورة تواجد مندوبي المرافق أثناء التنفيذ، والالتزام باستخدام المعدات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الحساسية المرتفعة، لتفادي إتلاف أي خطوط أو شبكات قائمة.

كما شددت على أهمية تفعيل الاجتماعات الدورية بين جميع جهات المرافق تحت مظلة جهاز معلومات الشبكات، وذلك لمناقشة المشروعات المستقبلية، وتقديم الدعم الفني اللازم، مع الحرص على تحديث الخرائط والبيانات بشكل مستمر، بما يسهم في تفادي الأخطاء خلال مراحل التنفيذ ويحقق أعلى درجات التنسيق وتضافر الجهود لضمان السلامة العامة.

وأكدت نائب المحافظ أن الإجراءات التي تتبناها محافظة الجيزة تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة، مع الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المرافق العامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سماح عفيفي، مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة الجيزة، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي أحداث طارئة والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكد مندوب شركة الغاز الطبيعي التزام الشركة بعدم تعطيل أي أعمال في حال وجود تنسيق مسبق واتخاذ إجراءات الحماية المطلوبة، مشددًا على ضرورة اتباع أساليب الحفر الدقيق عند الاقتراب من خطوط الغاز.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات، لضمان تنفيذ المشروعات دون مخاطر، والحفاظ على سلامة البنية التحتية والمواطنين.

وقد حضر الورشة عدد من مديري مركز معلومات الشبكات بالمحافظة، ومدير إدارة الأزمات، وممثلي شركات الغاز الطبيعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مديري إدارات المرافق بالأحياء والمراكز والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.