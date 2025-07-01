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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى وفاة عزت أبو عوف.. خطفه حب الفن من طب النسا والتوليد

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
أحمد البهى

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف، والذي أثرى الفن المصري بعدد من الأعمال الفنية المهمة. 

ولد محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف  في 21 أغسطس عام 1948، وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، أحد عمداء معهد الموسيقى العربية.

التحق عزت أبو عوف بكلية الطب بناءً على رغبة والده، وتخرج في كلية الطب جامعة الأزهر، حيث مارس مهنة الطب متخصصا بأمراض النساء والتوليد، علي مدار 15 عاما.

التحق عزت أبو عوف بمعهد الكونسرفتوار، ليتخرج في العام 1959، إلى جانب زميله الموسيقار عمر خيرت.


أسس عزت أبو عوف فرقة موسيقية، حملت اسم "Les Petits chats"، برفقة كل من الفنان عمر خيرت، والفنان هاني شنودة، والفنان عمر خورشيد، وكان هدفها أن تعيد تقديم أشهر الأغاني الأجنبية باللغة العربية، إلا انه أسس مع شقيقاته منى، ومها، ومنال، وميرفت، فرقة أخري وأطلق عليها " الفور إم".

وبعد نجاح الفرقة على المستوى المحلي بدأ عزت أبو عوف عام 1992 فى خطوة جديدة وهي التمثيل حيث شارك فى مسلسل أيس كريم فى جليم ثم توالت أعماله السينمائية والتلفزيونية وكان أخرها مسلسل ظل الرئيس مع ياسر جلال عام 2017.


تخطت اعماله نحو 200 عمل فني تنوعت ما بيت السينما والإذاعة، إلى جانب تقديم عدد من البرامج كان منها برنامج المسابقات "هرم الأحلام" والمشاركة في تقديم برنامج “القاهرة اليوم”.

ومن أبرز أعماله إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد، أما عن المسلسلات، فكان أشهر اعمال عزت ابو عوف فى التليفزيون زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود.

تمكن الفنان عزت ابو عوف من رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى لعدة سنوات ، وقد نحج فى تقديم دورات مميزة من المهرجان فى العالم العربى .

الفنان الكبير عزت أبو عوف عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى

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