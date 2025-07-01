ملحمة وطنية احتفالًا بثورة 30 يونيو.. 3 عروض تشعل مسارح الأوبرا بروح الفخر والانتماء.. رئيس الأوبرا: الثقافة والفنون تجسيد لإرادة الشعب وجسر لبناء المستقبل

في أجواء مفعمة بالفخر والانتماء الوطني، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، نظّمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، تخللتها ثلاث فعاليات فنية ضخمة توزعت على مسارح الأوبرا الثلاثة، وسط حضور جماهيري واسع تنوعت فئاته العمرية والاجتماعية، وتوحدت هتافاته في حب الوطن.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الأوبرا أن ثورة 30 يونيو كانت تجسيدًا حقيقيًا لإرادة الشعب المصري وسعيه نحو مستقبل يليق بتاريخه، مشددًا على أن الثقافة والفنون تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الروح الوطنية، وإلهام الأجيال الجديدة للسير بخطى واثقة نحو البناء والتقدم.

على المسرح الكبير، أبهرت الفرقة القومية العربية للموسيقى الجمهور بلوحة موسيقية وطنية ضخمة، بقيادة المايسترو د. مصطفى حلمي، وإخراج مهدي السيد، وبمشاركة الشاعر عبد الله حسن ونخبة من نجوم الأوبرا، الذين قدموا مجموعة من الأناشيد والأوبريتات التي خلدت بطولات المصريين عبر التاريخ، من بينها: "يا أغلى اسم في الوجود"، "نشيد الجامعة"، و"أوبريت الوطن الأكبر".

وفي المسرح الصغير، قُدمت سهرة بعنوان "مصر أعز الناس" ضمن النشاط الثقافي والفكري تحت إشراف رشا الفقي، تضمنت أوبريتًا دراميًا غنائيًا استعرض ملامح الثورة وإرادة الشعب. شارك فيه رموز فكرية وفنية منهم د. وسيم السيسي ود. أحمد كريمة، والمنشد شريف أبو العلا، إلى جانب الفنانين إيهاب عز الدين وشيري أشرف. تخللت الأمسية عروض موسيقية وطنية أدّتها فرقة "أعز الناس"، بقيادة المايسترو محمد سعودي وإخراج محمد شلبي.

أما على مسرح الجمهورية، فكان للأجيال الجديدة موعد مع التألق، من خلال عرض قدمه دارسو مركز تنمية المواهب، بقيادة د. محمد عبد الستار، حيث أنشد كورال الأطفال والشباب باقة من الأغاني الوطنية مثل "تحيا مصر تحيا"، و"يا حببتي يا مصر"، و"الجيش والشعب"، لتُثبت تلك المواهب الواعدة أن مستقبل مصر في أيدٍ مُحبة، مؤمنة، ومُفعمة بالأمل.

الاحتفالية جاءت بمثابة رسالة حب من الفن المصري إلى الوطن، تجسدت فيها روح 30 يونيو، بكل ما تحمله من كرامة، وإرادة، وتاريخ مشرف.