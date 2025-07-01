برلماني: قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك

وافق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.



وقال محسب، إن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي، فهناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.

وشدد محسب، أن الدستور المصري يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، مؤكدا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.