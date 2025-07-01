فى ذكرى ميلاده.. وحيد حامد تعرض للتهديد بالقـ.تل بسبب طيور الظلام

تحل اليوم ذكرى ميلاد واحد من أهم الكتاب فى تاريخ السينما المصرية الراحل وحيد حامد، والذي تعد أعماله من علامات في تاريخ الفن المصري.

ولد وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح في الشرقيّة وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع جامعة عين شمس.

بدأ الكاتب الكبير وحيد حامد مشواره مع الكتابة منذُ أواخر الستينات وامتد مشواره لسنوات طويلة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان “القمر يقتل عاشقه”، ولكن بنصيحة من الكاتب يوسف إدريس، تحول الاهتمام لكتابة الدراما.

بدأ رحلته بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، في السبعينات قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، في نهاية السبعينات.

وكانت البداية الحقيقية للراحل من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978 مع النجم عادل إمام، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا دفع الزعيم لأن يعتمد عليه سينمائيا ليكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد بدأت بفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" عام 1981، واستمرت في "الغول" و"الهلفوت" خلال الثمانينيات.

قدم وحيد حامد أكثر من 40 فيلمًا منها "احكي ياشهرازاد"، و"قط وفار"، "الوعد"، "دم الغزال"، "طيور الظلام"، و"المساطيل".

قدم مع عادل إمام وشريف عرفة عددًا من الأفلام المهمة والتي أثارت الكثير من الجدل ومنها "الإرهاب والكباب"، "اللعب مع الكبار" و"المنسي" و"طيور الظلام".

ألف 15 مسلسلاً تلفزيونيًا منها "شياطين الليل"، "البشاير"، "الجوارح"، "الدم والنار"، "كل هذا الحب".

وكتب 12 مسلسلاً إذاعيًا منها "شياطين الليل"، "الرجل الذي عاد"، "طائر الليل الحزين"، "بنت مين في مصر".

تزوج بالإعلامية الكبيرة زينب سويدان، وأنجب مروان حامد، الذي يعد في الوقت الحالي من أهم مخرجي السينما في العالم العربي.

وحيد حامد الذي كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون،وتكريم من العديد من المهرجانات المصرية والعربية والدولية.

تهديد بالقتل :

وكشف المخرج مروان حامد نجل الكاتب القدير الراحل وحيد حامد ، عن تعرض والده للتهديد من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال مروان وحيد حامد-: والدي تعرض للتهديد بالقتل من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب أعماله السينمائية التي تتنقد أفكارهم الهدامة".

فيما أكد الناقد الفني طارق الشناوي كلام مروان حامد قائلا:" إن جماعة الأخوان هددت الكاتب وحيد حامد بسبب فيلم “طيور الظلام” الذي لعب بطولته الزعيم عادل إمام.



