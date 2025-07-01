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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينفي وصول عروض لـ أشرف داري.. ويؤكد: لا مانع من بيعه

أشرف داري
أشرف داري
إسلام مقلد

نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تلقي عروض خارجية لضم المدافع المغربي أشرف داري، مؤكدين أن النادي لم يتلقَ أي مخاطبات رسمية من أندية ترغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر داخل القلعة الحمراء أن ما أثير حول اهتمام أندية من الخارج بخدمات داري لا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي ستدرس أي عرض رسمي حال وصوله، ولن تمانع في بيع اللاعب إذا كان العرض المالي مجزيًا ويتجاوز قيمة الصفقة التي أتمها الأهلي مع نادي بريست الفرنسي في الصيف الماضي.

كان داري قد انضم إلى صفوف الأهلي وسط آمال كبيرة لتعزيز الخط الخلفي، لكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر، وتعرض لعدة إصابات أثّرت على مشاركته المنتظمة مع الفريق، مما دفع الإدارة للتفكير في  الاستغناء عنه، خصوصًا في ظل التحركات الجارية لتدعيم الدفاع بصفقة أجنبية جديدة.

وتدرس إدارة التعاقدات في الأهلي عددًا من الأسماء لتعويض داري حال رحيله، على رأسهم الليبي علي يوسف، مدافع النادي الأفريقي التونسي، والجزائري زين الدين بلعيد، لاعب سانت ترويدنت البلجيكي، في ظل توجه فني للتعاقد مع مدافع أجنبي يكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل.

على صعيد متصل، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 18 يومًا، عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي خاضها الأهلي دون فترة راحة كافية بعد نهاية الدوري المصري.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات بعد انتهاء الإجازة، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير الحمراء للعودة بقوة على الساحتين المحلية والقارية.

النادي الأهلي الأهلي المغربي أشرف داري أشرف داري

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