النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، مبدئيا، بالوقوف خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا.

ووجه في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، الشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم.

وقال: الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط، متابعا: ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.

وشدد اللواء أحمد العوضي، بصياغة واضحة بشأن خطة توفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام تعديل قانون الإيجار القديم.