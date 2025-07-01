أمير هشام: مبروك للهلال.. مباراة عظيمة وفوز تاريخي على حساب السيتي

علق الإعلامي أمير هشام علي فوز الهلال السعودي علي مانشستر سيتي بمباراة كأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"مبروووك للهلال.. مباراة عظيمة وفوز تاريخي على حساب السيتي

جوارديولا لم يحترم الهلال بالقدر الكافي واستحق الهزيمة التاريخية ودرس كبير في الكورة من الرائع انزاجي

الهلال شرف الكرة العربية وصنع الحدث وحقق مفاجأة كبرى في كأس العالم للاندية

مبرووك".

وحقق نادي الهلال السعودي انتصارًا تاريخيًا وصعبًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في مواجهة مثيرة أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليواصل الزعيم مشواره المميز في النسخة الموسعة من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الانتصار المذهل، تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من المونديال، ليصبح أول نادٍ عربي ينجح في بلوغ هذا الدور في النسخة الجديدة التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وسيواجه الهلال في الدور المقبل خصمًا لاتينيًا عنيدًا هو نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل بدوره إلى ربع النهائي بعد فوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.

موعد مباراة الهلال القادمة:

الجمعة 4 يوليو 2025

الساعة 10 بتوقيت القاهرة والسعودية

الملعب: كامبينج وورلد ستاديوم – أورلاندو، فلوريدا

ويسعى الهلال إلى مواصلة مغامرته القارية والتقدم خطوة إضافية نحو تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه وتاريخ الأندية العربية، خاصة بعد إقصاء بطل أوروبا، مانشستر سيتي، في مباراة ملحمية امتدت لـ120 دقيقة، وشهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الزعيم.