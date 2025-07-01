رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لأعضاء المجلس، بشأن التروي في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون من حيث المبدأ، وإتاحة الفرصة من جديد لرؤساء الهيئات البرلمانية للتعقيب على ما أوضحته الحكومة بشأن توفير مساكن بديلة للمستأجرين.

وأبدى عدد من النواب، اعتراضهم على موقف الحكومة، وعدم قدرتها على توفير مساكن بديلة، حيث لا توجد أراضي في المحافظات.

وقال رئيس مجلس النواب: لسنا في عجلة من أمرنا، والمهلة ممتدة لنهاية دور الانعقاد، لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

وأشار رئيس النواب، إلى أن تعديل قانون القديم ينتظره ملايين المصريين، والشارع المصري في انتظار ما يسفر عنه مجلس النواب.