هشام ماجد ضيف محمود سعد بالموسم الجديد من"كامل العدد"

يحل الفنان هشام ماجد ضيفا علي أولي حلقات برنامج كامل العدد فى موسمه الجديد، حيث من المقرر ان يتم تصوير الحلقة خلال الايام القادمة.

برنامج كامل العدد من تقديم الإعلامي الكبير محمود سعد، ويتم تصويره علي أحدي المسارح بمنطقة وسط البلد.

وكان آخر أعمال هشام ماجد، ‎ فيلم “ بضع ساعات في يوم ما ”، عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

كما شارك هشام ماجد في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.







