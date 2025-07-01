ترقية 7131 موظفا ومنح علاوة تشجيعية لـ 3072 آخرين بوزارة بالعدل

أصدر المستشار عدنان فنجري – وزير العدل – (٢٤) قراراً وزارياً بترقية (٧١٣١) موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك على النحو التالي: (٣٨٨٣) موظفا بالقسم المدني، (١٩٨٩) موظفاً بأقلام المحضرين، (٤٥٨) موظفاً بالمحاكم المتخصصة، (٨٠١) من العمال والحرفيين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام ٢٠٢٤، وتُعد آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأصدر المستشار وزير العدل (٢٦) قراراً وزارياً بمنح علاوة تشجيعية لعدد (٣٠٧٢) موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام ٢٠٢٥.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار وزير العدل بسرعة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، في إطار السعي الدائم لتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.