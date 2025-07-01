رئيس حي جنوب الغردقة يبحث شكاوى المواطنين في لقائه الأسبوعي

عقد اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم الاثنين، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، لبحث شكاواهم ومطالبهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها وفق ما تسمح به اللوائح والإمكانات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتكليفات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

شهد اللقاء حضور ممثلي الإدارات المعنية، حيث استمع رئيس الحي إلى عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين، ووجه بسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها بما يتماشى مع القانون.

وأكد مهدي أن اللقاءات تُعقد بشكل دوري أسبوعيًا، بهدف الاستماع المباشر لشكاوى الأهالي وتيسير التعاملات اليومية وتبسيط الإجراءات، مشددًا على أهمية التفاعل المباشر كوسيلة لتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وأشار إلى أن الحي يولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة للشكاوى سواء عبر لقاء المواطنين، أو من خلال الشكاوى الواردة من بوابة مجلس الوزراء، أو تلك المرسلة إلى الصفحة الرسمية للحي، في إطار السعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.