قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علوم البحار يحسم جدل تسونامي البحر المتوسط
غدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزمات
رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضية
الإسعاف والطوارئ بغزة: المستشفيات عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين
وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين .. ويتفقد شئون الجالية المسلمة.. صور
تناول النووي الإيراني وحرب أوكرانيا.. أول اتصال بين ماكرون وبوتين منذ 3 سنوات
بعد غزارة الأمطار بالشرقية | توجيه عاجل من المحافظ
بعد تألق بونو أمام السيتي.. هالاند يكسر الصمت
أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين
حبس سائق ميكروباص في تعاطى مخدر الحشيش حال سيره بالجيزة
جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو الغلاف
بإعلان مصدر طبي | تطور مثير في الحالة الصحية لمصابات حادث الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يبحث شكاوى المواطنين في لقائه الأسبوعي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم الاثنين، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، لبحث شكاواهم ومطالبهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها وفق ما تسمح به اللوائح والإمكانات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتكليفات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

شهد اللقاء حضور ممثلي الإدارات المعنية، حيث استمع رئيس الحي إلى عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين، ووجه بسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها بما يتماشى مع القانون.

وأكد مهدي أن اللقاءات تُعقد بشكل دوري أسبوعيًا، بهدف الاستماع المباشر لشكاوى الأهالي وتيسير التعاملات اليومية وتبسيط الإجراءات، مشددًا على أهمية التفاعل المباشر كوسيلة لتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وأشار إلى أن الحي يولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة للشكاوى سواء عبر لقاء المواطنين، أو من خلال الشكاوى الواردة من بوابة مجلس الوزراء، أو تلك المرسلة إلى الصفحة الرسمية للحي، في إطار السعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الغردقة حى جنوب مدينة الغردقة شكاوى محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

لامين يامال

بعد رحيل فاتي.. لامين يامال يفاجئ برشلونة بهذا الأمر

يانيك فيريرا

جهاز فني أوروبي بالكامل لفيريرا في الزمالك

كيبا

قادما من الغريم التقليدي.. آرسنال يعلن ضم كيبا

بالصور

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها

سيارات BMW
سيارات BMW
سيارات BMW

يضم عشر أغنيات.. كارمن سليمان تستعد لإطلاق ألبومها الجديد "أصح غلطة"

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد