رئيس أساقفة مانيلا يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك وتبادل الزيارات

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار زيارته الرسمية إلى الفلبين، نيافة الأسقف خوسيه كاردينال إدفينكولا، رئيس أساقفة مانيلا، في لقاء مهم عكس عمق الاحترام والتقدير المتبادل بين القيادات الدينية في مصر والفلبين، بترتيب وحضور السيد السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين وأعضاء البعثة المصرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب نيافة الكاردينال بالوزير، مثمنًا زيارته التاريخية التي تُعد خطوة رائدة نحو تعزيز الحوار بين الأديان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات التبادل الثقافي والتعاون في مكافحة التطرف وتعزيز قيم التعايش والتعاون.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون بين المؤسستين الدينيتين في مصر والفلبين، بما يعكس النهج المصري في دعم قيم التعايش المشترك وتعزيز السلم المجتمعي.

وأشار الوزير إلى تشرفه بتكليف فخامة رئيس الجمهورية له بتمثيل مصر في مراسم العزاء التي أقيمت للبابا فرنسيس بالفاتيكان، في تعبير واضح عن الاحترام الكبير الذي تكنّه الدولة المصرية للكنيسة الكاثوليكية العالمية، ولدورها في نشر قيم السلام والمحبة.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية إلى نيافة الكاردينال ومجلس أساقفة الفلبين لزيارة مصر، وزيارة مسار العائلة المقدسة، بما تحمله هذه الزيارة من دلالة رمزية وروحية عميقة، تؤكد عمق الروابط بين الشعوب المحبة للسلام.