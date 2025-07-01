الوطنية للانتخابات: الانتخاب حق وواجب.. ومجلس الشيوخ له دور مؤثر في الحياة التشريعية

أكد المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل هي أيضًا واجب وطني على كل مواطن، مشددًا على أهمية دور مجلس الشيوخ في الحياة التشريعية للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية أجراها مساء اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، وأوضح بدوي أن الهيئة الوطنية تعمل بشكل مستمر على ترسيخ ثقافة المشاركة الانتخابية، وأن "ورقة الاقتراع هي خطوة نحو المستقبل"، بحسب تعبيره.

وتابع أن الناخبين مطالبون بمراجعة الأحزاب السياسية وبرامجها قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الهيئة تطمح إلى أن تتحول الانتخابات إلى "ثقافة شعبية" متجذرة، لا مجرد إجراء يتم في يوم الاقتراع فقط.