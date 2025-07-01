لجنة الإسكان بالنواب: من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه تم الاستقرار على أن من يسكن العقار في قانون الايجار القديم لمدة 60 عاما هو المالك الأول وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير علمي ولكن سيتم الاخذ به في الاعتبار.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تمت الموافقة على مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ من خلال التصويت بالأغلبية للنواب، موضحا أنهم المفترض يبدئون غدا بمناقشة مواد القانون كل مادة منفردة والتصويت عليها.

وتابع رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا.

وأشار محمد عطية الفيومي إلى أن ما حدث اليوم هو تأجيل مناقشة المواد تفصيليا لجلسة الغد، معلقا "حصل حماس من بعض النواب والحكومة لم تستطيع عرض البيانات من الحماس الزائد والبيانات معمولة بشكل جيد وترد على استفسارات".