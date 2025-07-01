إيهاب منصور يكشف تفاصيل جلسات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما حدث داخل أروقة البرلمان خلال جلستي أمس واليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم، هو نموذج لكيف يمكن أن تناقش القوانين فيما بعد.



وأضافخلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة بدأت أثناء المناقشة تتحدث عن كيفية التعامل لتوفير مساكن حال تطبيق قانون الإيجار القديم.

وتابع أنهم لا يستطيعون الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم فى ظل عدم وجود بيانات دقيقة من قبل الحكومة بشأن المشكلة وكل تفاصيلها، مؤكدا أنه لا يعتقد أن الحكومة لديها بيانات إضافية لحل مشكلة الإيجار القديم.

