عين شمس والقليوبية.. شراكة استراتيجية لدعم التنمية بالمشروعات الهندسية

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والمهندس أيمن محمد عطية، محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس، ممثلة في مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة ومحافظة القليوبية.

يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات الهندسية في مختلف المجالات التي تخدم مشروعات المحافظة، بما يعكس الدور المجتمعي الرائد الذي تضطلع به الجامعة، وحرصها على تسخير خبراتها العلمية والهندسية لخدمة قضايا التنمية.

شهد مراسم التوقيع كل من الدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو شعت، عميد كلية الهندسة، ةالدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.

رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من إيمان الجامعة العميق بدورها في دعم المشروعات القومية والتنموية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، واتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وبموجب الاتفاق، يتولى مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس اعمال الاستشارات الهندسيه الخاصة بالمشروعات التابعة لمحافظة القليوبية، اعتمادًا على كوادره المتخصصة وخبراته المتراكمة في مجالات التخطيط العمراني، والمعماري، والهندسي، بما يضمن تطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنيات الحديثة.

التعاون يجسد نموذجًا فعّالًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة

ويشمل نطاق التعاون إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وتخطيط وتصميم المشروعات بما يتوافق مع التطورات العمرانية والتكنولوجية، فضلاً عن مراجعة التصميمات الهندسية، وضبط الجودة، وتنفيذ الدراسات المساحية والميدانية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإشراف على التنفيذ، ومتابعة أداء المشروعات لضمان الكفاءة وتجاوز المعوقات.

ويجسد هذا التعاون نموذجًا فعّالًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ويؤكد التزام جامعة عين شمس بمسؤوليتها المجتمعية، من خلال المشاركة الفاعلة في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق تنمية شاملة تواكب تطلعات الدولة المصرية.