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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

انخفضت أسعار الدواجن بشكل  ملحوظ اليوم الأربعاء 2025/7/2 وسط سلسلةمن الانخفاضات تشهدها أسعار الفراخ الفترة الحالية ،  ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 63 جنيهًا بعدما وصلت إلي 70 جنيهًا منذ أيام قليلة 


أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 يوليو

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بعدما وصل إلى 70 جنيها أى انخفضت حوالى 7 جنيهات، وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 46 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم 2يوليو

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعد ما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.  
بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  126 جنيهًا.  
سعر كيلو البانيه 2 يوليو 2025

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 100 إلى 77  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60. سعر زوج الحمام 170 جنيهًا. سعر البط 160 جنيهًا. سعر الأرانب 140 جنيهًا.   
أسعار البيض اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 .
واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر ل 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.  
أسعار البط اليوم 2 يوليو 2025 .

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
 كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها. كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها. لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها. لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها . لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

الفراخ الفترة الحالية إلي 70 جنيهًا منذ البيضاء في المزرعة وانخفضت أسعار الدواجن انخفضت حوالى 7 جنيهًا

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