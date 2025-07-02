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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة شاب عقب اختلال توازنه وسقوطه من شرفة منزله بالمحلة والأمن يحقق

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة المنشية الجديدة  بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية صباح اليوم نتيجة  سقوط شاب في العقد الثالث من العمر من شرفة شقته بالطابق الخامس في أحد العقارات السكنية بشارع عشرة ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شاب من علو وسط حالة من الفزع والذعر بين سكان المنطقة.

تحرك أمني عاجل 

كما  انتقل العقيد محمد البرلسي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يرافقه فريق من المباحث الجنائية والإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص والتحريات الأولية أن الشاب يُدعى "سعيد. أ"، يبلغ من العمر 34 عامآ ويقيم بمفرده داخل شقته بالطابق الخامس.
وكشف  شهود عيان أن الشاب كان قد سقط في الشارع في وقت سابق مغشيآ عليه ثم أفاق وصعد مجددآ إلى شقته، وبعدها بدقائق شوهد وهو يسقط من شرفة البلكونة ما يُرجح فقدانه لتوازنه بسبب حالته الصحية والنفسية حيث أكدت التحريات أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية كما نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

نقل جثمان الضحية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 4537 إداري قسم ثان تمهيدآ للعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

اخبار محافظة الغربية وفاة شاب الضحية الأسر والعائلات أمن الغربية يحقق

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